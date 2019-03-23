رئيس #النصر : التفحيط انتقل من الشارع إلى الملعب .. الله يحفظ عيالنا

المواطن - محمد سمعه

انتقد سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر ظاهرة التفحيط والتي تُستخدم بواسطة السيارات عن طريق قيادتها بشكل خطير للاحتكاك بقوة في الأرض.

ونشر رئيس النصر فيديو عبر حسابه في تويتر لسيارات تقوم بالتفحيط في أرضية أحد الملاعب قائلًا: الله يحفظ عيالنا من هالظاهرة السيئة .. للأسف انتقلت من تفحيط الشوارع وأصبحت ظاهرة تفحيط الملاعب.

من ناحية أخرى أجرى سعود آل سويلم حوارًا إعلاميًا جريئًا للغاية أول أمس في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية حيث تحدث عن نادي الهلال ونادي الشباب بشكل مثير مما تسبب في حالة من الغضب للأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال وخالد البلطان رئيس الشباب.

وعلى الفور أكد محمد بن فيصل أنه سيتقدم بشكوى وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس النصر بسبب تصريحاته عن نادي الهلال، كما أن البلطان سخر من النصر قائلًا بأنه نادي الجاليات.

وكان سعود آل سويلم وصف شعبية نادي الشباب بأنها عبارة عن 16 بيتًا واستراحتين.

الله يحفظ عيالنا من هالظاهرة السيئة .. للاسف انتقلت من تفحيط الشوارع واصبحت ظاهرة #تفحيط_الملاعب pic.twitter.com/YPqzLBrq98 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) March 22, 2019