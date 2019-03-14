رئيس هيئة الرياضة يزور المشاركين في الأولمبياد الخاص بأبو ظبي

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على زيارة المنتخبات السعودية المشاركة في فعاليات الأولمبياد الخاص دورة” الألعاب العالمية” في أبو ظبي 2019.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر تويتر صورًا من زيارة عبد العزيز بن تركي الفيصل للمنتخبات السعودية مع الاهتمام بالاطمئنان على استعداداتهم للأولمبياد الخاص.

وفي وقت سابق كانت الهيئة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أعلنت عن أن بعضاً من نجوم الغناء العربي والعالمي سيُطلقون النشيد الرسمي الخاص بالدورة الأولمبية خلال حفل افتتاح الدورة والذي يُقام اليوم في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وسيشارك في غناء النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص كل من المطرب المصري تامر حسني والمطربة السورية أصالة نصري والمطرب الإماراتي حسين الجسمي والمطرب لويس فونسي من بورتوريكو والمطربة الكندية الشهيرة أفريل.

ويذكر أن دورة الأولمبياد الخاص ستنطلق بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، حيث يشارك في دورة الألعاب العالمية 194 دولة يُمثلهم 7500 لاعب ولاعبة، كما سيشارك 10000 منافس لخوض السباقات في 24 رياضة مختلفة.

جدير بالذكر أن مراسم تسليم شعلة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، أُقيمت في معبد زابيون بمدينة أثينا اليونانية.