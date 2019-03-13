رئيس هيئة الرياضة يصدر قرارًا بتأسيس اتحاد الألعاب الشتوية السعودي

المواطن - محمد سمعة

أصدر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة قرارًا بتأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية خلال الفترة المقبلة.

وبجانب قرار تأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية، قرر رئيس هيئة الرياضة كذلك تعيين محمد بن خالد حضراوي رئيسًا للاتحاد السعودي للتجديف.

من جانبه حرص عبد العزيز بن تركي الفيصل على تهنئة الرباع السعودي علي العثمان وذلك بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال في بطولة العالم والمُقامة حاليًا في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وكتب رئيس هيئة الرياضة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: أهنئ الرباع السعودي علي العثمان على تحقيقه للميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 89 كجم ببطولة العالم والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وكان محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال قد سلّم الميدالية الذهبية للرباع علي العثمان بعد فوزه بمباراته.