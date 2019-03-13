رونالدو يرُسل رسالة خاصة لـ برشلونة بعد تأهل يوفنتوس

المواطن - محمد سمعة

أوضح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي أنه يتمنى مواجهة نادي برشلونة الإسباني في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن برشلونة سيخوض مباراة قوية اليوم أمام نادي ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو، حيث يسعى البارشا للفوز ولا شيء غيره خاصة أن التعادل الإيجابي بأي نتيجة يُقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل رونالدو في أن يُحالف برشلونة الحظ في العبور إلى دور الثمانية من أجل إقامة مواجهة نارية بين فريقي يوفنتوس وبرشلونة.

كما يريد رونالدو أن يتحدى ميسي من جديد ويُقصي برشلونة من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فعلها روما الإيطالي مع البارشا في نسخة الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح رونالدو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، حيث لم يُتوج البيانكونيري بلقب دوري الأبطال منذ عام 1996.

وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد مقابل مائة مليون يورو.