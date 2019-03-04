روي فيتوريا يدفع بالقوة الضاربة للعالمي في مباراة النصر والوصل

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الوصل الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء تشكيل نادي النصر مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: العبيد، سلطان الغنام، عبدالله، عمر هوساوي.

في خط الوسط: يحيى الشهري، عبد العزيز الجبرين، عبدالله الخيبري، جوليانو، فهد.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من” وليد عبدالله، نايف الماس، عوض خميس، نواف الفرشان، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان، عبدالله سالم”.

ويذكر أن مباراة النصر والوصل تُقام على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية.

ويسعى النصر لاقتناص أول ثلاث نقاط خارج أرضه من أجل تعزيز الفرص والثقة بالنفس حول التأهل لدور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.

وكان نادي النصر نجح في الفوز محليًا على نادي الشباب يوم الخميس الماضي بهدف دون رد في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مواجهة نادي الوصل.