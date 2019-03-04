رياح وأمطار اليوم على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك وشرق منطقة مكة المكرمة.

وأوضح الحصيني أن الحالة ستكون على أقصى غرب منطقة الرياض وأجزاء من الباحة وعسير، مع رياح متوسطة على أجزاء من الرياض والقصيم، متوقعًا أيضًا حالة ممطرة يوم غد الأربعاء على أجزاء من الشمالية والجنوبية والشرقية.

في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على منطقة نجران (شرورة).