زوران عن مواجهة أُحد: هدفنا الفوز لتوسيع الفارق النقطي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أُحد، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال زوان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال وأُحد الذي عُقد، اليوم الخميس: “جاهزون للقاء أُحد الذي يسعى إلى تحسين مركزه في سلم ترتيب الدوري”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “نرغب في توسيع الفارق النقطي وسنجتهد لتقديم كل ما لدينا في المباريات المقبلة.. جميع الفرق تلعب في مباريات الهلال بطرق مختلفة عن مبارياتهم الأخرى”.

وأضاف مدرب الهلال قائلًا: “هدفنا في الهلال المنافسة على جميع البطولات التي نُشارك فيها هذا الموسم.. نملك 25 لاعبًا في الفريق وجميعهم متميزون ويملكون إمكانيات عالية”.

وأشاد زوران ماميتش بإمكانيات نواف العابد، مؤكدًا أنه من أميز اللاعبين في السعودية ونحن بحاجة موهبته، وأضاف: “سيُشارك في مباريات الفريق حين يكون جاهزًا بنسبة 100%”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل أُحد الترتيب برصيد 14 نقطة.