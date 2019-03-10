سر خاتم الألماس في يد جنيفر لوبيز

المواطن - متابعة

قررت نجمة البوب والممثلة والمنتجة الأمريكية جنيفر لوبيز أن تدخل القفص الذهبي للمرة الرابعة لكن هذه المرة مع أليكس رودريغيز لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز الذي تجمعه بها علاقة امتدت إلى عامين.

وكان رودريغيز ولوبيز أعلنا خبر خطوبتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت ونشرا صورة لخاتم الخطبة.

وقال رودريغيز على تويتر “قالت نعم”، بينما نشرت لوبيز من جهتها نفس الصورة مع عدة قلوب.

رودريغيز، الذي سيدخل القفص الذهبي للمرة الثانية، اقترح على لوبيز فكرة الزواج خلال رحلة لهما إلى إحدى جزر البهاما.

والمعروف أن جينيفر لين لوبيز من مواليد 24 يوليو 1969 وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود. كما تعدّ أيضا من أهم الشخصيات الأميركية اللاتينية فوفقا لمجلة بيبول إن إسبانيول”فقد صنفت بين أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد. كانت لوبيز زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004 لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014 وتزوجت قبله مرتين كانت الأولى من أوجاني نوا خلال الفترة من 1997- 1998 أما الثانية فكانت من كريس جود خلال الفترة من 2001-2003.

باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم. والدتها هي غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، ووالدها ديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر، ولد أبواها في بورتوريكو ولدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي ، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية.

أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.