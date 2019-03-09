سييرا: #الاتحاد لا يزال في مرحلة الخطر

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد عن فوز فريقه على نادي الفيحاء بالأمس في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وقال سييرا عقب المباراة: بشكل عام تحكمنا في معظم مجريات المباراة وتوقعنا أسلوب لعب الخصم في المناطق الدفاعية، ونحن لا نزال على يقين أن الاتحاد في مرحلة الخطر، ولم نتجاوزها حتى الآن.

وتابع مدرب الاتحاد: ناصر الشمراني جاهزًا للمشاركة وقريبًا سيكون ضمن اختياراتي الفنية، وأريد القول بأننا كنا بحاجة للصلابة الدفاعية وتدوير الكرة وهو ما صنع الفارق مع مرور الوقت.

وأضاف سييرا: الهدف الثاني للاتحاد قضي على آمال الفيحاء في العودة في المباراة، وساعدنا على تخفيف الضغط أكثر، والفضل في النتيجة يعود للاعبين ومهمتنا تتلخص في إقناعهم بالأسلوب الفني.

وواصل سييرا حديثه قائلًا: من أول يوم وأنا أشعر بمحبة الجماهير وقربها مني، وأبلغت جميع لاعبي الاتحاد أنني أحتاجهم دون استثناء، وأستطيع المراهنة عليهم جميعًا في المباريات المتبقية لنا هذا الموسم.

وقال سييرا: وافقت فورًا على التوقيع عندما خاطبتني إدارة الاتحاد، وأردت تقديم المساعدة لأن هذا النادي كبير وجماهيره عظيمة.