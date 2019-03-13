شاهد الفيديو .. نائب أمير الرياض: المواطن أساس كل شيء والعامل الأول لتحقيق رؤية 2030 

المواطن - الرياض

أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أن المواطن هو العامل الأول في تحقيق رؤية المملكة 2030 ونتيجتها النهائية، مشددًا على ضرورة أن نسأل أنفسنا كيف نساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تضم في عناصرها مؤسسات الدولة بالقطاعين العام والخاص.



وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان “المساعدة في وضع أساسيات التنمية لمناطق المملكة في ظل رؤية 2030″، على أن هناك اهتمام وحرص من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نجاح الرؤية، وتسخيرهما لكل العوامل الأساسية في تنفيذها وتطبيقها.



كما تمنى نائب أمير الرياض للجميع التوفيق والنجاح في مخرجاتهم بالورشة، مؤكدًا مساهمتهم الفاعلة ودورهم الهام.

وشارك في الورشة المختصين في وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة “مشروعات”، كما شارك المحافظين وأعضاء مجلس المنطقة ورؤساء المجالس البلدية في المحافظات وسكرتارية المجالس المحلية وعددًا من مسؤولي الإمارة.

وحضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.