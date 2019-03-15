صحة الرياض تشارك في أمش 30.. والوزير الربيعة في المقدمة: سنقيمها سنويًّا

المواطن - الرياض

شاركت صحة الرياض في فعاليات الحملة التوعوية للمشي، التي أطلقتها الصحة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وذلك تحت شعار “أمش 30″، والتي نفذتها اليوم الجمعة في جامعة الأميرة نورة.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أهمية الوقاية وأثرها الكبير في تعزيز الصحة، حيث تعتبر أحد الأهداف التي تساعد على تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع.

وقدم الربيعة شكره لكل من شارك في فعالية المشي، مبينًا أن الحملة سوف تقام سنويًّا؛ وذلك لتعزيز ثقافة المشي، ونظرًا للحماس الكبير الذي وجده من جميع المشاركين، لافتًا إلى أن المشي يساعد على محاربة العديد من الأمراض والمحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل، كما يساعد على تعزيز الصحة وتحسين المزاج.

وأضاف أن مشاركة العدد الكبير من الناس بمختلف أعمارهم من كبار سن وصغار ونساء وشباب في هذه الفعالية يعكس تغير وعي المجتمع نحو حياة صحية وسليمة وخالية من الأمراض.

من جهته، أكد مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة أن صحة الرياض تحرص على تعزيز الأنماط الصحية، ونشر الممارسات التي تسهم في تعزيز صحة الفرد والمجتمع.