صور.. اختتام دورة التحرير الصحفي المعاصر في ثلوث المنظر

المواطن - احمد الشهري - بارق

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز ثلوث المنظر أمس دورة التحرير الصحفي المعاصر وذلك بمقر المركز الحضاري بمحافظة بارق والتي قدمها الدكتور ساعد ساعد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد .

وتناول الدكتور “ساعد” عدة محاور منها التنوع في الكتابة الصحفية ، والكتابة الصحفية في الإعلام الجديد والأنماط المستخدمة في التحرير الصحفي المعاصر ، بعد أن استمع لمداخلة الحضور من الجنسين وأجاب على العديد من الاستفسارات المتعلقة بموضوع الورشة .

وفي ختام الدورة كرمت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز ثلوث المنظر الدكتور ساعد درعاً تذكارياً فيما سلمت للمتدربين شهادات حضور الدورة.

وتأتي هذه الدورة ضمن الفعاليات والبرامج التي تنفذها اللجنة طيلة العام .