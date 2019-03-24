صور.. “المواطن” ترافق الحملة المشتركة لملاحقة المخالفين بسوق الأغنام في الخميس

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

رافقت “المواطن” الحملة المشتركة للقبض على المخالفين بسوق الأغنام بخميس مشيط عقب ظهر اليوم.

وشارك في الحملة جميع القطاعات بقيادة مدير شرطة المحافظة العقيد حمد بن مانع آل منجم ورئيس وأعضاء لجنة التوطين بالمحافظة.

وقد تم ضبط عدد كبير من المخالفين لنظام الإقامة والعمل من أنواع مختلفة من الجنسيات والذين يعملون في سوق وحظائر الأغنام بشكل غير نظامي.

ووعد مدير شرطة المحافظة العقيد آل منجم بأنه سوف يتم التأكد من نظامية العاملين بالسوق ولن يتم السماح لأي مخالف بمواصلة العمل فيه وأن الحملة سوف تستمر بشكل دوري حتى يتم تنظيف السوق من المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

كما أكد أنه سوف يتم إزالة جميع المركبات التي لا تحمل لوحات وتستخدم للتسوق داخل السوق وطالب من جميع المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية وعدم السماح للمخالفين بممارسة العمل داخل السوق وإتاحة الفرصة لأصحاب المواشي من أبناء الوطن.