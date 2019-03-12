صور.. جمعية ألزهايمر تختتم مبادرة موسمية مزولة.. عيش جوهم

المواطن - علي القرني - الرياض

اختتمت مبادرة “موسمية مزولة.. عيش جوهم”، برامجها والتي نظمتها الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وسط مشاركة عريضة من مختلف قطاعات المجتمع، وعدد من أعيان المجتمع وكبار الشخصيات، والإعلاميين والفنانين ورواد الإعلام الحديث، فضلا عن الإقبال الكبير للزوار الذين تجاوز عددهم العشرين ألف زائر.

ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في المبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن الذي تفضل برعاية افتتاح المبادرة، بمشاركة كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان .

كما شارك في الفعاليات فنان العرب الأول محمد عبده الذي شدا بأروع ألحانه، لمشاركة الموسيقار والفنان المخضرم الدكتور عبدالرب إدريس، والفنان إسماعيل مبارك، والفنان والملحن علي العويس والفنان وليد جيلاني والفنان رامي العبدالله والفنان فؤاد عبدالواحد.

وشكرت الجمعية شركاء النجاح والرعاة الذين أسهموا في إنجاح المبادرة وهم: أمانة منطقة الرياض، ومحافظة الدرعية، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، ومنتجع العمارية هيلز، والشركة السعودية الكهرباء ، وشركة ألفاون، وشركة أمنكو، وتطبيق جاهز، وقنوات الأسرة العربية، وقنوات ٢٤، ومجموعة أوج، والاتصالات السعودية، وهيئة النقل العام، والبنك العربي الوطني، وشركة همزة، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومؤسسة بدر بن عبدالمحسن الحضارية، ومكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون، وشركة لاميوز،وإذاعة مدار ، وإذاعة يو، وبنك سامبا، ومؤسسة النمور، وصحيفة سبق الإلكترونية، ومجلة سيدتي، وصحيفة الشرق الأوسط، وصحيفة الاقتصادية، وشركة بيجو، ومؤسسة القماش الراقي، ومياه نقي، وشركة كريم، وشركة أكسلنتيا العربية، ومجمع الرياض بارك، ومركز غرناطة، ولايف الرياض ٠١١، وبيرسون أيج، وشركة إيكيبانا، وشركة ميديا ڤيجن، وعهد أرتس، وهبة سلطان.