صور.. موجة غبار تضرب محايل عسير.. والصحة تحذر

المواطن - أحمد الشهري - محايل

ضربت موجة غبار محافظة محايل عسير اليوم ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، فيما ارتفعت درجات الحرارة لتلامس 36 درجة مئوية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بعسير أن طوارئ المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت عددًا من حالات مرضى الربو الذين يشكون من ضيق التنفس جراء موجة الغبار الشديدة.

وأشارت إلى ضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات واتخاذ جميع احتياطاتها لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار رغم ما قد تؤديه موجات الغبار من زيادة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي وخصوصًا المصابين بمرض الربو.

من جهة أخرى حذرت الأجهزة الأمنية وإدارات الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، وقائدي المركبات من موجات الغبار والتقلبات الجوية، أثناء تنقلاتهم في الطرقات العامة أو الطرق الدولية التي تربط المحافظات والمناطق القريبة.