ضحية سولشاير مطلوب في إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي يقترب من الرحيل عن نادي إنتر ميلان بعد مماطلته وعدم تجديد العقد خلال الفترة الأخيرة مع النيراتزوري.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يفكر في التعاقد مع لوكاكو والذي يعاني بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة في مانشستر يونايتد منذ قدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويذكر أن لوكاكو انضم إلى نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2017 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وشارك لوكاكو كذلك مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث احتل منتخب بلجيكا المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه.

وقيل إن إنتر ميلان لا يهتم فقط بضم لوكاكو، لكنه يرغب في ضم نجم روما، البوسني إدين دزيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية.