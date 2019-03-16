ضيف شرف معرض الكتاب لـ”المواطن”: الجمهور السعودي فاجأني

المواطن - محمد الحميدي - شرف الروقي - الرياض

تشهد العاصمة الرياض حراكًا ثقافيًّا يمتد لـ10 أيام مع معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الإعلام كأحد أكبر الفعاليات، والذي يعد منبرًا ثقافيًّا عالميًّا، مسلطًا الضوء على أهمية القراءة بإنتاج منصات ثقافية وفكرية في شتى أنواع العلوم والمعارف.

وقال الدكتور راشد نجم نائب رئيس أسرة الأدباء والكتاب في مملكة البحرين: إن مشاركة البحرين هذا العام في معرض الرياض الدولي للكتاب كضيف شرف، تسعى من خلالها بلاده إلى مد جسور الثقافة بين البلدين.

وأضاف نجم في تصريحات إلى “المواطن“، أن العلاقة التي تربط السعودية والبحرين لا شك قديمة وقوية، موضحًا أن في هذه الفترة يحتاج القارئ إلى الثقافة التي من خلالها تتحقق الإضاءة التي تُنير هذه التجربة وتغذيها.

كما تطرق إلى الحضور، ولفت إلى أن الجمهور السعودي حقق له مفاجأة بسبب الأعداد الكبيرة التي حضرت، مشددًا على أن المملكة يوجد فيها نحو 17 جامعة مما يؤهلها لتكون معقلًا خاصًّا بالمثقفين والأدباء والرموز الثقافية.

وفي ختام حديثه إلى “المواطن“، أشار نجم إلى أن وفد البحرين سعيد بهذه التجربة التي من خلالها قام الوفد بتعريف الأدب البحريني والحراك الأدبي والثقافي في بلاده للجمهور السعودي.