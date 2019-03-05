طارق الحبيب: طريقة نطق كلمة مراهقة لدينا كعرب غير معناها تمامًا

المواطن - الرياض

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أن ربط مصطلح المراهقة بوقوع أخطاء وصف غير دقيق، موضحًا أن طريقة نطق الكلمة لدينا كعرب يغير معناها تمامًا؛ فقد يحولها من مدح إلى ذم أو سب والعكس.

وتابع الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء، أن النطاق الزمني لفترة الطفولة والمراهقة بدأت تتغير مع وسائل التطور والمعرفة الحديثة، مضيفًا أن اتجاهات الشخص وطرق تفكيره ونظرته للحياة تُبنى مع بداية فترة المراهقة.

وشدد الحبيب على ضرورة أن يتعلم الآباء كيفية التعامل مع ابنهم المراهق.