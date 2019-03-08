طالب يفقد سمعه بعد تركه سماعة الموسيقى بأذنه أثناء النوم

المواطن - متابعة

خطأ شائع يقع فيه الكثير من الشباب حين يتركون سماعة الموسيقى في أذنهم أثناء النوم.

وتفاجأ طالب جامعي تايواني أن إحدى أذنيه أصيبت بصمم تام بعدما ترك السماعة في أذنه وهو نائم.

وخضع الطالب لعلاج مكثف في مستشفى تابع لجامعة آسيا وتمكن من استعادة السمع في غضون 5 أيام.

وحذر مسؤول قسم الأذن والأنف والحنجرة في المستشفى تيان هويجي من ترك السماعات في الأذن أثناء النوم ونصح من عانوا هذه المشكلة بالخضوع للعلاج في أقرب وقت قبل أن يستفحل الضرر.

ويقول خبراء إن مخاطر السماعات لا تقتصر على استخدامها أثناء النوم فقط إذ يتوجب على مستعمليها أن يبقوا الصوت في مستوى آمن صحيا خلال فترة النهار. وتكمن خطورة السماعات في إيصالها للصوت بشكل كامل إلى الأذن بخلاف السماعات التقليدية التي تسمح بتسرب بعض الطاقة الصوتية إلى الخارج قبل وصولها للمتلقي.