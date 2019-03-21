طقس الخميس .. أمطار رعدية على 9 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.