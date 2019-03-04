طيران ناس يشارك في بورصة برلين للسياحة 2019

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن تأكيد مشاركته في معرض “بورصة برلين للسياحة 2019 – ITB” والذي يعد من أكبر المعارض السياحية في العالم، وسيقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري في دورته الـ 53، وبمشاركة 180 دولة من ست قارات، وبحضور 10 آلاف عارض من المهتمين بالقطاع السياحي على مستوى العالم.

وتهدف مشاركة طيران ناس إلى زيادة أعداد المعتمرين لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة والوصول إلى ٣٠ مليون معتمر، فضلا عن إبراز الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، لتعزيز الحركة الدينية في المملكة والسعي لجذب السياح وزيادة نسبة التوافد من المعتمرين والحجاج بكفاءة وفعالية، إضافة إلى عقد شراكات التعاون بعد إطلاق الشركة لـ “طيران ناس لخدمات المعتمرين” التي أصبحت توفر المزيد من الخدمات المميزة في مجال الضيافة بما يؤمن سلامة وراحة المعتمرين، وتوفير خدمات متكاملة على مدار العام لزوار بيت الله الحرام.

وتتمثل هذه المشاركة في كونها تعزز من موقع المملكة العالمي في صناعة النقل الجوي الذي يرتبط بصلة وثيقة مع تنمية السياحة لتكون أحد الاقتصادات البارزة بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك من خلال مساهمة طيران ناس في وجود نظام نقل متطور يساهم في تشجيع المسافرين على استكشاف أماكن سياحية استثنائية في المملكة، بالإضافة إلى توفير وجهات جديدة داخلية ودولية تساهم في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية جاذبة للزوار وللمستثمرين، والذي ينعكس بشكل مباشر على منح السعوديين رؤى واختيارات متنوعة لاكتشاف وجهات عالمية جديدة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل توائم المتطلبات في السوق السياحية والنقل الجوي وفي عدة قطاعات ذات العلاقة كالضيافة والفندقة.

ويقدر عدد الزائرين للمعرض بحوالي 110 آلاف ليشتمل على الزوار ورجال الأعمال والمهنيين العاملين في مجالات مختلفة في السياحية، وسيتم فيه عقد الاجتماعات والندوات وورش العمل والتي تضم 300 متحدث، فضلاً عن مشاركة أكثر من 100 وزير سياحة من مختلف أنحاء العالم. كما تهدف طيران ناس من خلاله، إلى تحقيق الاستفادة المرجوة من خلال جذب كبرى الشركات العالمية والتعريف بمشاريع الوجهات السياحية التي تسعى فيه المملكة إلى الازدهار والتقدم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وعقد الاتفاقيات التي من شأنها تطوير خدمات وتكنولوجيا النقل الجوي.