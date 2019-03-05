عائض القرني: هذا الأمر لا يشعر به إلا المتفائلون

المواطن - الرياض

قدم الشيخ الدكتور عائض القرني كلمات تدعو للتفاؤل والحماسة.

وقال القرني: “{ولَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قال أَبوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لولا أَنْ تُفَنِّدُونِ}، إن أحبطوك فلا تقنط، وإن سخروا منك فلا تُبالي، وإن استهزؤوا بك فلا تحزن، بل أحسن الظن بربك، وثق به، وتوكل عليه، فللخير رائحة، وللرحمة بشائر، لا يعرفها ولا يشعر بها إلّا المتفائلون”.

وتابع القرني: “أنا أعرف وأنت تعرف أن في الثانية الواحدة قد نقول الحمد لله، والحمد لله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان، أي ميزان الله، ولكن المسألة مسألة توفيق، فنسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يُيسّرنا لليُسرى، وأن يُعيننا على ذكره، وشُكره، وحُسن عبادته”.