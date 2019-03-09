عائض القرني يوضح ماذا يعني حديث من تواضع لله رفعه ؟

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور عائض القرني معنى الحديث الشريف: “من تواضع لله رفعه”.

وقال القرني: إن هذا أمرٌ مُشاهد في حياتنا، فإن من خَفَض جناحه للمؤمنين واقترب من الناس وحسن خُلقه ورفق بهم رفع الله قدره وشرّفه وحصل له من الحظوة عند الناس والقبول والثناء والدعاء ما يفوق الوصف، مضيفًا أن بالمقابل من تكبّر “الله وضعه”، فإنه يصير ممقوتًا حقيرًا ذليلًا.

كما وجه القرني نصيحة للمسلمين بقوله: احذف من قاموسك هذه الكلمات نهائيًّا: “لا أستطيع، لا أقدر، لن أنجح، سوف أفشل، ….. وما إلى ذلك، واهجر التفكير السلبي، وأقدم على العمل والمحاولة من جديد بكل إصرار، وعزيمة، وتفاؤل”.