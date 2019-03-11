عائلة السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة: نبحث عن جثمانه

المواطن - الرياض

قال عم السعودي سعد خلف المطيري، الذي قضى على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة: إن عددًا من أفراد العائلة يتواجدون الآن في العاصمة أديس أبابا لمساعدة السلطات في التعرف على الجثمان، ونقله حين العثور عليه إلى الرياض.

بينما أكد أحد أقاربه أنهم لم يعثروا على جثة سعد حتى الساعة 12 بتوقيت جرينتش من يوم الاثنين، بحسب “العربية”.

ويتواجد في العاصمة أديس أبابا كل من شقيقه وعمه وابن عمه، وقدمت السفارة السعودية هناك كافة التسهيلات لهم، في حين ينتظر أن تبدأ الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان إلى الرياض في وقت لاحق.

ويعمل سعد المطيري فني أشعة في مدينة الملك سعود الطبية منذ نحو 11 عامًا، وهو متزوج ولديه طفلان (ولد وبنت).

يأتي ذلك فيما أعلن التلفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة التي راح ضحيتها 157 شخصًا.