عبدالعزيز الفيصل يُصدر قرارًا بتأسيس اتحاد كمال الأجسام السعودي

المواطن - واس

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام.

وكان سموه قد وجه الأسبوع الماضي بتأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية، ضمن خطط لتطوير وتوسيع اهتمامات المجتمع السعودي بكافة الرياضات المختلفة.

وفي وقت سابق كان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قرر تعيين محمد بن خالد حضراوي رئيسًا للاتحاد السعودي للتجديف.

ويذكر أن عبد العزيز بن تركي الفيصل كان زار بعثة المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي انطلقت يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل تولى رئاسة هيئة الرياضة في شهر ديسمبر الماضي خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ والذي تولى مؤخرًا رئاسة الهيئة العامة للترفيه.