عدي زهران .. احتفاله المثير ضد الوحدات قد يتسبب في اعتزاله!

المواطن - مروة نبيل

لم يكن يتوقع عدي زهران أن يتسبب احتفاله المثير للجدل خلال مباراة الفيصلي ضد الوحدات الماضية، بتوقيع عقوبة عليه بالإيقاف لمدة 6 سنوات.

وفاز الفيصلي ضد الوحدات بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واحتفل عدي زهران بفوز فريقه بشكل غير أخلاقي.

واعتذر عدي زهران عن احتفاله المسيء في مباراة الفيصلي ضد الوحدات الماضية، عن طريق نشر مقطع فيديو قصير عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعتذار عن الواقعة والتأكيد على ندمه وعدم تكراره.

ويبدو أن اعتذار عدي زهران لم يشفع له، حيث قامت إدارة نادي الفيصلي بمعاقبته بالإيقاف لمدة شهر، وعدم حصوله على مكافأة الفوز ضد الوحدات، بالإضافة إلى حرمانه من الراتب لـ3 أشهر؛ لأن تصرفه المشين يُعد إساءة للكرة الأردنية.

وقامت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، بتوقيع عقوبة قاسية على عدي زهران بسبب هذه الواقعة، حيث قررت إيقافه لمدة 6 سنوات؛ لاحتفاله الخارج عن نطاق المألوف “بخلع سرواله أمام الجماهير”.

وجاءت عقوبة اللجنة التأديبية صادمة سواء للاعب عدي زهران أو الفيصلي أو الجماهير، حيث اكتفى اللاعب بكتابة “حسبي الله ونعم الوكيل”، عبر صفحته على “فيسبوك”، فيما استنكر ناديه العقوبة ووصفها بـ”الانتقامية”.

ودافع الجمهور عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عدي زهران خاصة أن هذا الاحتفال سبق أن قام به العديد من اللاعبين الأجانب دون توقيع عقوبات، كما أبدى مشجعو الفيصلي استياءهم من العقوبة الصادمة التي تُهدد مسيرة اللاعب.

ومن المتوقع أن يستأنف نادي الفيصلي ضد إيقاف عدي زهران لمدة 6 سنوات، أملًا في تخفيفها، خاصة أن هذه العقوبة تعني اعتزاله لعب كرة القدم، حيث إنه يبلغ 28 عامًا حاليًّا؛ ما يصعب عودته إلى المستطيل الأخضر وهو في الـ34 من عمره.

يُذكر أن مباراة الفيصلي ضد الوحدات شهدت العديد من الأحداث؛ ما تسبب في توقيع عقوبات مالية وإدارية على الفريقين، أبرزها تغريم الفيصلي مبلغ يصل لـ500 دينار، بجانب خوض مباراة بدون جمهور في الدوري، وعدد من العقوبات الأخرى.