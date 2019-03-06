عضو هيئة حقوق الإنسان: المملكة لديها سجل حافل بحماية حقوق الأفراد وفقًا للشريعة الإسلامية

المواطن - الرياض

قال الدكتور أحمد بن سيف الإسلام عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان: إن المملكة لها سجل حافل بحماية حقوق الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية، منوهًا إلى قيام الهيئة بالتأكد من الجهات بتحقيق أهداف حقوق الإنسان وحماية حقوق العمالة الوافدة على حد سواء.

ولفت سيف الإسلام ضمن الجلسات الأخيرة لفعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، تحت عنوان “جهود المملكة في دعم وبناء الحقوق العمالية”، إلى أنه يسمح للهيئة بزيارة السجون ودور التوقيف بدون إذن مسبق والرفع بما تراه على أرض الواقع.

ولفت بدر بن سالم باجابر، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وعلى الصعيد ذاته كشف سليمان التويجري، مدير عام إدارة تسوية الخلافات الودية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن القيام بدراسة لاستحداث بعض الملحقيات العمالية بالسفارات السعودية بالدول المصدرة للعمالة، منوهًا إلى تقديم خدمة مستشارك لـ40 ألف استشارة نظامية للمقيمين، لافتًا إلى مشروع اعمل بوعي يسعى لنشر الثقافة الحقوقية لدى الفرد.