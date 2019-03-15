عطل بالمحرك يجبر طائرة بوينغ 737 على الهبوط الاضطراي في روسيا

المواطن - متابعة

في الوقت الذي تواجه فيه شركة بيونغ ضربات متتالية بعد تعليق عدة دول طيران طائرتها 737 ماكس، إثر كارثة الخطوط الإثيوبية اضطرت طائرة بوينغ 737-800 إلى الهبوط اضطراريا في سيكتيفكار شمالي روسيا اليوم، بسبب عطل محتمل في أحد محركيها.

وذكر المسؤول أن الطائرة، التي كانت في رحلة من مدينة ميرني إلى العاصمة موسكو، تربض حاليا في مطار سيكتيفكار، وأن الركاب لم يصابوا بأذى جراء الحادث، وأن التحري في ملابسات الحادث مستمر.

وفي الأيام الأخيرة تم منع طائرة بوينغ 737-800 MAX، وهي الأحدث بين طائرات 737-800 من التحليق في معظم دول العالم بما فيها روسيا، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من نفس النوع الأحد الماضي، كانت الثانية المنكوبة من هذا النوع في خمسة أشهر بعد كارثة طائرة الركاب الإندونيسية.