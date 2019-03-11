عقد تعاون بين السعودي الألماني ونادي أبها

المواطن - فهد القحطاني - عبدالرحمن الأحمري - أبها

وقع نادي أبها الرياضي، ممثلًا في رئيس النادي الدكتور أحمد الحديثي، عقد الرعاية للفريق الأول لكرة القدم مع المستشفى السعودي الألماني- عسير، وبوساطة من شركة إف جي الرياضية، وذلك بمقر النادي المؤقت بالساحة الرياضية بأبها.

وحضر المؤتمر نخبة من الإعلاميين والإعلاميات على مستوى المنطقة وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة في النادي، فيما صرح رئيس النادي الدكتور أحمد الحديثي بأن هذه الشراكة لن تكون الأخيرة، وأنها ستكون امتدادًا لعدة شراكات في المستقبل.