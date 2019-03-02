علامات ضعف السمع لدى الأطفال

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قال حسام عبدالغفار أستاذ أمراض السمع والاتزان بكلية الطب وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمع: إنَّ التركيب التشريحي لأذن الإنسان يتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، الأذن الخارجية والوسطى والداخلية، مضيفًا أنَّ الأذن الداخلية تحتوي على عضوين مُهمين، عضو مسؤول عن السمع وهو القوقعة السمعية، وعضو مسؤول عن الاتزان وهو القنوات الهلالية، والاثنان يخرجان إلى العصب الثامن، وهو عصب دماغي.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنَّ الأذن الداخلية هيَّ محل السمع، ومحل الحفاظ على توازن جسم الإنسان، موضحًا أنَّ هناك الكثير منْ الأمراض التي تُؤثر على السمع والاتزان في نفس الوقت، فإذا أصيبَ الاتزان بِخلل يتأثر أيضًا السمع والعكس بالعكس.

وتحت سفح أهرامات الجيزة، أقيم حفل فنيّ احتفالًا باليوم العالمي للسمع، وذلك تزامنًا مع المؤتمر الدولي للجمعية المصرية للسمع والاتزان.

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن 16% من المصريين يعانون ضعفًا في السمع.