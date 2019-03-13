علي العثمان يُتوج بذهبية بطولة العالم في رفع الأثقال

المواطن - واس

حقق الرباع السعودي علي العثمان المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 89كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة ، والمقامة في مدينة لاس فيغاس الأميركية .

وجاء حصد العثمان للمركز الأول بعد تحقيقه ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف ، وسط منافسة كبيرة في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 98 رباعاً يمثلون 34 دولة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد كرم العثمان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية لحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت بالأرجنتين مؤخراً ، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق العثمان لهذه الذهبية.

من جهته بارك رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

وأشاد الحربي ، بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهازين الإداري والفني للمنتخبات السعودية التي أثبتت قدرة رفع الأثقال السعودية أن تكون أحد روافد الذهب والتميز في البطولات الخارجية.

وعبر بطل العالم الرباع علي العثمان عن سعادته بتحقيق الذهب كأول رباع سعودي يحصد المركز الأول ببطولة العالم ، مشيراً إلى أن التشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وتقليدي بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية هو حافز لكل رياضي لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية .