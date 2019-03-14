عوامل تُهدئ من نيران الغضب تجاه اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

تعرض الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة لانتقادات قوية وذلك بسبب التخبط في القرارات التي يُصدرها، أو وجود تخبط في قرارات لجنتي المسابقات والانضباط.

وعلّق الناقد الرياضي سلطان خميس على بعض الأمور الواجب على اتحاد القدم فعلها لتقليل حدة الانتقادات المُوجهة إليه، حيث قال بأنه يجب على اتحاد القدم ألا يهتم بالدوري ويترك بطولة دوري المحترفين لرابطة الدوري لأن الأخيرة مسؤولة عن هذا المنتج من كافة الأمور سواء بوضع جدول مواعيد المباريات أو إحضار الحكام للإشراف على المباريات.

وأضاف سلطان خميس بأنه يتمنى أن يتم تفعيل دور الجمعية العمومية والمُغيبّة سواء كان لدى الأندية أو في اتحاد القدم مع ضرورة العمل على تطوير لجنة المسابقات في اتحاد القدم واستقلالها عن مجلس اتحاد القدم.

ليست المرة الأولى

ولا يُعد سلطان خميس أول من طالب اتحاد القدم بعدم الاهتمام ببطولة دوري المحترفين، حيث سبق لفهد المدلج رئيس مجلس إدارة النادي الفيصلي أن طلب الأمر ذاته من اتحاد القدم وقت وجود قصي الفواز.

وكان فهد المدلج طالب اتحاد القدم بالتركيز على بناء وإعداد المنتخبات السعودية بكافة مراحلها العمرية للاستحقاقات المقبلة، مطالبًا مجلس إدارة اتحاد القدم بعدم التدخل في أي قرار يخص بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قال فهد المدلج بأن استقلالية لجنة المسابقات عن اتحاد القدم وتحويلها إلى رابطة دوري المحترفين سيُخفف من حدة الانتقادات والتي تعرض لها اتحاد الكرة.

ولا يستطيع الشارع الرياضي السعودي نسيان التغريدات الحادة والتي وجهها سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر لقصي الفواز عندما كان رئيسًا لاتحاد القدم وللجان اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية والتي تعرض لها النصر أمام نادي أحد في بطولة الدوري.