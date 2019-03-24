عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مدرجة في قمة تونس

المواطن _ متابعة

أكد المتحدث باسم الجامعة العربية، محمود عفيفي، أن عودة سوريا غير مدرجة على جدول أعمال قمة تونس حتى الآن، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القمم العربية تؤكد دومًا على عروبة الجولان السوري المحتل.

وأضاف متحدث الجامعة أن “قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد على عروبة الجولان وسوريته، وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر عام 1981”.

وتابع: “من الممكن في ضوء التطور الأخير الذي حدث أن تطلب دولة عربية إضافة جديدة إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد”.

وأشار إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعا وملفا، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

كما يضم التدخل التركي في شمال العراق، والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.