غرفة جدة تكرم هيئة السياحة لدورها في تطوير وتنمية القطاع

المواطن - جدة

كرمت غرفة جدة ممثلة في نائب رئيس مجلس الإدارة، مازن بترجي، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك نظير جهودها في دعم وتطوير قطاع السياحة في المحافظة ومشاركتها الفعالة وجهودها المخلصة لإنجاح خطط وبرامج الغرفة من خلال أعمال ومبادرات ملموسة تدعم مشاريع الاستثمار السياحي.

كما قدمت الغرفة درعاً تكريمية في حفل تدشين مهرجان هيا جدة لكافة الداعمين للمهرجان في نسخته التاسعة، وجاء في مقدمتهم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسلمه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ محمد بن عبدالله العمري.

ونوه بترجي في حفل تدشين المهرجان بالدور التكاملي ما بين الغرفة والهيئة من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في منطقة مكة المكرمة باعتبار السياحة قطاعًا منتجًا يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.

من جهته أكد العمري أن ما حققه فرع الهيئة بجدة منذ نشأته وانطلاقته الأولى قبل حوالي العقدين من نجاحات وإنجازات يعود لشركاته المميزة مع عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ولعل من أبرزها هي غرفة جدة، وأضاف: منذ البدايات تم التركيز على أن تكون الشراكة بين الهيئة وغرفة جدة هذا الصرح الكبير كبيرةً أيضاً وذلك لسببين الأول لأهميتها الاقتصادية كونها بيت تجار جدة ومن جهة ثانية تركيزها ودعمها للمسؤولية المجتمعية من خلال العديد من المهرجانات والفعاليات المتنوعة، حيث عملت الهيئة معها جنباً إلى جنب في مختلف المجالات.