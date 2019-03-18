غرفة حفر الباطن تعلن توفر 62 وظيفة للجنسين..

المواطن - حفر الباطن

أعلنت غرفة حفر الباطن بالتعاون مع مؤسسة ماهر سعد الشمري للتجارة توفر 62 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالمسميات التالية (مستشار قانوني، ومحامي، ومحاسب عام، وموظف استقبال، وحراس أمن، ومشرف عمال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مستشار قانوني (وظيفة واحدة).

2- محامي (وظيفتان).

3- محاسب عام (عدد 5 وظائف).

4- موظف استقبال (عدد 4 وظائف).

5- حراس أمن (للجنسين – عدد 40 وظيفة).

6- مشرف عمال (عدد 10 وظائف).

موعد التقديم:

– يوم الأربعاء بتاريخ 1440/07/14هـ الموافق 2019/03/21م (من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً).

مكان التقديم:

– غرفة حفر الباطن – طريق الملك فيصل.

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