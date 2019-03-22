فقدان النقاط.. شعار #الهلال بدون عطيف

المواطن - مروة نبيل

يُعد عبدالله عطيف واحدًا من أبرز لاعبي الوسط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلا أن الإصابة أبعدته عن العديد من مباريات الزعيم هذا الموسم.

ويواصل عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، استعدادًا للعب المباريات مُجددًا.

وشارك عبدالله عطيف في 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وغاب عن 8 مواجهات بسبب الإصابة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق 38 نقطة خلال مشاركة عبدالله عطيف هذا الموسم، فيما جمع الزعيم 18 نقطة خلال الـ8 لقاءات التي غاب عنها نجم خطف الوسط.

وكشفت إحصائية دوري بلس أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أهدر 7 نقاط من أصل 45 نقطة متاحة في وجود عبدالله عطيف هذا الموسم، فيما أضاع 6 نقاط من أصل 24 نقطة متاحة في غيابه، ما يُظهر أهميته الكبيرة في تشكيلة الزعيم.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، ويواجه فريق أُحد غدًا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24.