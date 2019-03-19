فوتسي 100 يغلق على ارتفاع

المواطن - واس
أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته أمس الثلاثاء على ارتفاع.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 0.34%، ما يعادل 24.81 نقطة، ليصل عند مستوى 7324.00 نقطة.
أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته أمس الثلاثاء على ارتفاع.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 0.34%، ما يعادل 24.81 نقطة، ليصل عند مستوى 7324.00 نقطة.
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