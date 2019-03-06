فيديو.. الحوثيون الثاني عالميًا بعد داعش في انتهاك حرية الصحافة

المواطن - الرياض

حلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في المرتبة الثانية عالميًا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة.

وعلى مدى السنوات الماضية دفع العديد من الصحفيين اليمنيين حياتهم ثمنًا لمواقفهم الرافضة للانقلاب الحوثي.

وزج الحوثيون بعشرات الصحفيين في السجون والمعتقلات بهدف الضغط على ذويهم للتوقف عن معارضتهم.

وتعددت ألوان وصنوف التعذيب التي تعرض لها الصحفيون على يد الانقلابيين.

وكالة الأنباء السعودية نشرت مقطع فيديو يوضح جانبًا من هذه المعاناة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من #إيران في المرتبة الثانية عالميًا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة. #إعلام_الحوثي_صناعة_إيرانية#واس pic.twitter.com/s09upHkMO8 — واس (@spagov) March 6, 2019