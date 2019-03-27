فيديو.. الشاب المعتدي على مسن لسرقة محفظته في قبضة شرطة جدة

فيديو.. الشاب المعتدي على مسن لسرقة محفظته في قبضة شرطة جدة

2019/03/27
الساعة 11:34 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على شخص اعتدى على مواطن في العقد الثامن من العمر، واستولى على محفظته بالقوة، أثناء تواجده دخل محل تجاري بجدة.

وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو متداول وثق اعتداء شاب على الرجل المسن، واستولى على حافظته بالقوة وأوقعه أرضًا داخل أحد المتاجر بجدة، وسط ذهول من الجميع داخل المتجر.

 

 



2 مشاراكات

  1. همس المشاعر

    هاذا مواطن مستحيل يكون اجنبي الأجنبي يخاف مسكين

    ‎رد

  2. همس المشاعر

    هاذا مواطن مساحيل يكون اجنبي لأن الأجنبي يخاف مسكين

    ‎رد

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