فيديو.. الشاب المعتدي على مسن لسرقة محفظته في قبضة شرطة جدة

المواطن - جدة

تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على شخص اعتدى على مواطن في العقد الثامن من العمر، واستولى على محفظته بالقوة، أثناء تواجده دخل محل تجاري بجدة.

وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو متداول وثق اعتداء شاب على الرجل المسن، واستولى على حافظته بالقوة وأوقعه أرضًا داخل أحد المتاجر بجدة، وسط ذهول من الجميع داخل المتجر.

حسبيا الله ونعم الوكيل فيه ياريت يعاقب اشد العقاب pic.twitter.com/Co0CmVk1P1 — عبدالله (@aboodi0499) March 27, 2019