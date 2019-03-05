فيديو.. الكلباني يوضح سبب عدم حضوره الحفلات الغنائية: هل تريدني أعزف عود؟!

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الداعية عادل الكلباني سبب عدم حضوره الحفلات الغنائية بقوله إن بيان الحكم لا يعني ممارسته.

وقال خلال استضافته مع برنامج ترند على قناة إم بي سي، إن بيان الحكم لا يعني ممارسته، مثلاً بيان حكم الزواج مثنى وثلاث ورباع، لا يشترط ذلك أن تكون متعدداً.

وسأل مقدم البرنامج الكلباني عن سبب عدم ظهوره في الحفلات الفنية التي تقدمها هيئة الترفيه السعودية، ليرد الكلباني: هل تريدني أن أعزف عود؟!”، ثم قال إن “بيان الحكم لا يعني ممارسته، يمكنك أن تبين حكماً معيناً لكن ليس شرطاً أن تمارسه، مثل الزواج، هل من يرى أن تعدد الزواج حلال يجب أن يكون متعدد الزوجات؟”.

وأضاف: “أنا بينت حكماً وليس شرطاً أن أمارسه، وأنا لا أسمع أغاني أبداً، لكن لو دخلت الآن ليس عندي مشكلة في الدخول في المطار في الطائرات”، مشيراً إلى أن تراجعه عن تحريم الأغاني يعود إلى عام 1426 هجري (2005 ميلادي).

واعتبر الكلباني أن “رؤية السعودية 2030 تُغير الكثير من الآراء والمواقف، وتجعل الناس يتجرؤون أكثر للإفصاح عما هو مستتر وستظهر الكثير من الآراء المخفية”، لكنه أكد أن هذا الحراك إيجابي للمجتمع.