فيديو.. تريلر ومعلومات عن فيلم Once Upon A Time In Hollywood المرتقب

المواطن - متابعة

قدمت شركة إنتاج فيلم الإثارة والتشويق الجديد Once Upon A Time In Hollywood البرومو الأول للفيلم، الذي اعتمد اللونين الأبيض والأسود والتصوير الجذاب.

وبحسب مخرج العمل “تارانتينو” فالفيلم الذي سيحمل اسم”Once Upon A Time In Hollywood” تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأمريكي تشارلز مانسون، متابعًا أنه لا يستطيع أن يصف مدى سعادته بضم رونالدو دي كابريو وبراد بيت في فيلم معًا.

وتابع أنه ظل يعمل على سيناريو فيلم Once Upon A Time In Hollywood لخمسة أعوام، وأنه عاش أغلب سنوات حياته في المنطقة في لوس أنجليس بما في ذلك في عام 1969 عندما كان عمره 7 سنوات”.

ويشارك في بطولة فيلم Once Upon A Time In Hollywood كل من النجوم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجوت روبي وداكوتا فانينج وآل باتشينو ولوك بيري وتيم روث وإيميل هيرسك وداميان لويس وتيموثي أوليفانت وكرت راسل ومايكل مادسون وغيرهم.

وظهر براد بيت في تريلر فيلم Once Upon A Time In Hollywood المأخوذ عن قصة حقيقية، وهو يجسد دور مؤدي الحركات الخطرة “كليف بوث”، وهو يشرح مهنته قائلًا: “الممثلون مطلوب منهم القيام بالكثير من الحركات الخطرة، وأنا واحد من هؤلاء الممثلين”.

وبحسب موقع Vulture الأمريكي، فإن أحداث فيلم Once Upon A Time In Hollywood حول القاتل تشارلز مانسون وعصابته التي كونها في الستينيات، وقد أرعبت أمريكا خلال تلك الفترة.



تلك العصابة تورطت في قتل زوجة المخرج رومان بولانسكي، بطريقة وحشية، وقد حرص المخرج “تارنتينو” على لقاء شقيقتها ديبرا تيت قبل ظهور الفيلم للنور، كي يحصل على مباركتها، وبالفعل منحته إياها.

وتم تصوير فيلم Once Upon A Time In Hollywood بالكامل بعدد من الولايات، وبلغت الميزانية الإنتاجية للفيلم 95 مليون دولار، والذي يعد أيضًا هو الفيلم التاسع بمسيرة المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، كوانتين ترانتينو، ويمثل أول تعاون بين دي كابريو وبراد بيت، والفيلم من المقرر طرحه تجاريًا بشهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم Once Upon A Time In Hollywood للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في يوم 26 يوليو 2019.