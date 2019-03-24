فيديو .. رئيس منظمة البلسم لـ”المواطن”: رحلة اليمن بدعم قوات التحالف والمتبرعين بالأجهزة الطبية

المواطن - عبدالرحمن الأحمري - المكلا

صرح الدكتور عماد بخاري رئيس منظمة البلسم الدولية لـ”المواطن” أن هذه الرحلة الطبية إلى اليمن لعلاج المرضى اليمنيين، تمت بدعم من قوات التحالف والمتبرعين بالأجهزة الطبية.

وأضاف أن هذه الرحلة هي الثالثة على مستوى المنظمة والثامنة على مستوى المنظمات الدولية.

هذا وقد عبر عن شكره لصحيفة “المواطن” على جهودها في تغطية هذه الرحلة الطبية.

وكان فريق منظمة البلسم الدولية فور وصوله إلى مركز نبض الحياة بمحافظة المكلا بحضرموت قد باشر إجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال ورم من قلب مريضة يمنية.

وفي نفس الوقت بدأ فريق القسطرة بإجراء ٥ عمليات قسطرة تداخلية علاجية لمرضى تصلب الشرايين التاجية تكللت كلها بالنجاح، وقد كان شعار جميع المختصين المحليين والدوليين في البلسم هو بذل قصارى الجهود والتعاون والتكاتف لأجل المريض اليمني بمباركة من وزير الصحة اليمنى ومحافظ حضرموت.