فيديو.. راشد الماجد في الخبر يبدع بروائع من أجمل أغانيه

تفاعل أهالي الخبر مع حفل راشد الماجد، ودشن مغردون وسما بعنوان “راشد الماجد في الخبر” حيث تداولوا مقطعا من الحفل الذي نظمته هيئة الترفيه بالتعاون مع روتانا.
ونشر المهندس صقر المنصور، مقطع فيديو من الحفل وعلق عليه بقوله: “دخول السندباد ماجد الراشد في الخبر”.
دخول السندباد #راشد_الماجد_في_الخبر ❤️ pic.twitter.com/kfvjAU9Zca
— م. صقر المنصور (@salmansour82) March 14, 2019
كما نشر المنصور مقطعا آخر لأغنية “شرطان الذهب”.
شرطان الذهب 🎼#راشد_الماجد_في_الخبر pic.twitter.com/Cj0PDEelIU
— م. صقر المنصور (@salmansour82) March 14, 2019
ونشر حساب قناة روتانا ميوزيك مقطع فيديو وعلقت عليه بقولها: “رائعة الروائع لربما”.
#راشد_الماجد_في_الخبر
رائعة الروائع #لربما ❤🎶
كلمات #تركي_آل_الشيح
حفلات #موسم_الشرقية#هيئة_الترفيه #روتانا 🇸🇦@RashedTV @Turki_alalshikh @Enjoy_Saudi @ep_events_sa @ZainKSA pic.twitter.com/gYUv6xhYfW
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 14, 2019