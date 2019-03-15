فيديو.. راشد الماجد في الخبر يبدع بروائع من أجمل أغانيه

المواطن - الخبر

تفاعل أهالي الخبر مع حفل راشد الماجد، ودشن مغردون وسما بعنوان “راشد الماجد في الخبر” حيث تداولوا مقطعا من الحفل الذي نظمته هيئة الترفيه بالتعاون مع روتانا.

ونشر المهندس صقر المنصور، مقطع فيديو من الحفل وعلق عليه بقوله: “دخول السندباد ماجد الراشد في الخبر”.

كما نشر المنصور مقطعا آخر لأغنية “شرطان الذهب”.

ونشر حساب قناة روتانا ميوزيك مقطع فيديو وعلقت عليه بقولها: “رائعة الروائع لربما”.