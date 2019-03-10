فيديو.. لحظة تحطم الطائرة الإثيوبية ومقتل 157 راكبًا من 33 دولة

المواطن - متابعة

كشفت الخطوط الجوية الإثيوبية عن الأسباب الأولية لتحطم طائرتها التي كانت متجهة إلى كينيا ومقتل جميع ركابها والبالغ عددهم 149 راكبًا والطاقم المكون من 8 أفراد.

وقالت الخطوط الجوية إن قائد الطائرة المنكوبة خلال الرحلة إلى نيروبي أبلغ عن وجود صعوبات فنية وطلب إذنًا بالعودة إلى أديس أبابا.

وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية الإثيوبية أن جنسيات ضحايا كارثة الطائرة، التي كانت في طريقها إلى كينيا، ترجع لـ33 دولة.

وأقلعت الطائرة، من طراز بوينغ 737-800 ماكس، من أديس أبابا في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

وقال متحدث باسم الشركة: “تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44” صباحا بالتوقيت المحلي.

ووقع حادث اليوم بعد 4 أشهر فقط على استلام الخطوط الإثيوبية هذه الطائرة (في نوفمبر 2018).