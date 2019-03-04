فيديو مؤثر.. بعد 39 ألف ساعة طيران على مدى 43 عامًا .. صائم الدهر يتقاعد

المواطن - الرياض

كرمت شركة طيران ناس الكابتن أحمد صائم الدهر بعد مسيرة مهنية حافلة طار خلالها 39 ألف ساعة على مدى 43 عامًا.

وقبل رحلته الأخيرة من الرياض إلى جدة أمس احتفت الشركة بطيارها البطل وسط مشاعر من العرفان والتقدير.

وكان الكابتن وجه كلمة مؤثرة للركاب عبر مكبر الصوت خلال رحلة طيرانه الأخيرة، مبينا أنه في رحلته الأخيرة، ومقدمًا شكره لكل من ساعده ودعمه طوال مسيرته المهنية.

وقال الكابتن: مسافرينا الكرام، معكم قائد الطائرة الكابتن أحمد صائم الدهر، الحمد لله بعد مسيرة حافلة دامت 43 سنة، و39 ألف ساعة طيران، وكانت 10 سنوات جميلة مع طيران ناس، و35 سنة مع الخطوط السعودية، هذه الرحلة الأخيرة لي كطيار قبل التقاعد، بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة الطيارين بشركة ناس ولزملائي الذين لطالما كانوا سندًا وعونًا في مسيرتي المهنية.

شكراً بحجم السماء التي حلقت بها على مدى 43 عاماً.. شكراً كابتن أحمد صائم الدهر.. 😭❤🌹#طيران_ناس pic.twitter.com/o0OxYj4bgd — flynas طيران ناس (@flynas) March 4, 2019