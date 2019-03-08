فيديو.. مطرود من العمل يحطم 5 منازل جديدة!

فيديو.. مطرود من العمل يحطم 5 منازل جديدة!

2019/03/09
الساعة 1:45 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

سيطر الغضب على عامل بناء؛ فحطم 5 منازل جديدة؛ مما أدى إلى خسائر بقيمة 850 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، استغرق العامل دانييل نيجو نصف ساعة كاملة في تحطيم المنازل الخمسة الجديدة.

واتُّهم العامل بالقيام بأضرار جنائية بمدينة هيرتفوردشاير، وقال سكان المنطقة: إن العامل كان يضحك ويلتقط الصور لنفسه قبل إلقاء القبض عليه.

يذكر أن العامل قد تمت إقالته قبل الحادث بأسابيع، فيما كانت المنازل على وشك الانتهاء منها، وكان يصيح بأنه يريد تعليم الشركتين المسؤولتين عن البناء درسًا قاسيًا.



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