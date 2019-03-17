فيديو.. هل استحق #الأهلي ركلة ترجيح ضد #الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

أثارت لقطة في الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، حالةً من الجدل حول أحقية الراقي في الحصول على ركلة ترجيح.

وفي الدقيقة 80 من أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، طالب لاعبو الراقي بالحصول على ركلة ترجيح بعد كرة مشتركة بين محمد البريك وسلمان المؤشر، ولمس لاعب الزعيم للكرة بيده.

ولجأ حكم مباراة الهلال ضد الأهلي إلى تقنية الفيديو “VAR” لحسم قراره، ليُقرر عدم احتساب ركلة ترجيح لصالح الراقي، ويطلب من اللاعبين استئناف اللعب، الأمر الذي أثار حزن الجماهير في المدرجات.

وأكدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أحقية الراقي في الحصول على ركلة ترجيح في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، معتبرين أن فريقهم تعرض للظلم خلال اللقاء، حيث إن هذه اللعبة كان يُمكن أن تمنحه التعادل.

وانتهت مباراة الهلال ضد الأهلي التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله جوناثان سوريانو بعد تمريرة مميزة من المتألق محمد الشلهوب.

ويسعى الراقي لتعويض خسارته في مباراة الهلال ضد الأهلي بإياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، التي سيحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم 15 من شهر أبريل المقبل.

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هل يستحق #الأهلي السعودي ركلة جزاء أم أن الكرة لم تلامس اليد؟

الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع إلى الـ "VAR"#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/lcwLb36Wbn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019