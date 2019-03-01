فيديو وصور.. مجمع جحا التعليمي بجازان يقدم إذاعته الصباحية باللغة الصينية

المواطن - علي شيبان - جازان

تفاعلاً مع توصية وتوجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بإدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم بالمملكة قدم مجمع جحا التعليمي التابع لمكتب تعليم المسارحة والحرث بجازان إذاعته الصباحية باللغة الصينية.

وفي حديث خاص لـ “المواطن” تحدث قائد المدرسة بدر عطيف قائلا : إن هذه الخطوة جاءت بمبادرة من رائد النشاط بالمدرسة نوح مجممي وتم الاستعداد من قبل مجموعة من الطلاب الذين بذلوا جهدا في البحث عن ترجمة اللغة الصينية وعمل بروفات وقد نجح هذا الفريق في حفظ النصوص وتقديم الإذاعة بشكل مميز.

وأضاف “العطيف” أيضا لن ننسى الجهود التي تبذلها إدارة التعليم بجازان بقيادة الدكتور عسيري الأحوس في التوجيهات والتشجيع اللامحدود للتعليم بالمنطقة والمتابعة المستمرة وأيضا دور مكتب التعليم بالمسارحة والحرث في تنمية الطلاب معرفيا وسلوكيا ووجدانيا.

من جانبه بين رائد النشاط نوح مجممي : أن ما قدمه الطلاب في الإذاعة الصباحية كان بشكل مميز وأسهم في صورة مباشرة في كسر حاجز الخوف والرهبة من اللغة الصينية وقد تفاعل جميع الطاقم بالمدرسة مع هذه الإذاعة وتعد خطوة في الرغبة بتعليم الأساسيات البسيطة للغة الصينية.

وقد شارك في هذه الإذاعة كل من : نواف حكمي وخالد مجممي ومجموعة من الطلاب.

وفي سياق متصل قام قائد المدرسة بتكريم الطلاب الذين قدموا الإذاعة متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتقدم.