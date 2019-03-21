فيسبوك ماسنجر يعتمد ميزة واتساب الشهيرة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق فيسبوك ماسنجر للتراسل الفوري، على إضافة ميزة جديدة تتشابه مع التي يعتمدها نظيره واتساب في التعامل مع التعليقات.

وبات الآن تطبيق ماسنجر يقدم ميزة الرد الخاص على الرسائل، بحيث يمكن للمستخدم الإشارة إلى إحدى الرسائل، ومن ثم الرد عليها بشكل خاص.

واعتمد تطبيق واتساب على تلك الميزة منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي يفسر بدء فيسبوك ماسنجر في الاعتماد على هذه الميزة الشهيرة.

وبدأ فيسبوك ماسنجر في الاعتماد على عدد كبير من المميزات الخاصة بواتساب، وذلك في إطار عملية التطوير التي يسعى إليها فيسبوك من أجل تطوير منصة التراسل الفوري الخاصة به.

وتسهل ميزة الرد الخاص من عملية التواصل بين المستخدمين، وتخصيص رسالة معينة للرد على بعض الجمل التي وردت في نوافذ الدردشة.