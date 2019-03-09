في الجولة الـ23 .. الـVAR أسعد #النصر وأحزن #الهلال

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إثارة مميزة في مباراتي النصر ضد الاتفاق والهلال ضد الوحدة.

ومع استمرار تقنية الـVAR في إشعال الغضب لدى بعض الأندية وإنقاذ حظوظ بعض الأندية، أصرت تقنية حكم الفيديو المساعد على ترك بصمتها على الهلال وجاره النصر في الجولة الثالثة والعشرين.

البداية كانت مع نادي النصر، حيث ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا سجله اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، ثم تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة البولندي توماس ميسيال.

الـVAR بين الغضب وإسعاد الطرف الآخر:

واستمرت الإثارة وحالة الغضب والترقب بين لاعبي الفريقين، قرر الحكم ميسيال احتساب الهدف الثالث والذي سجله اللاعب حمد الله في شباك الاتفاق، رغم اعتراض لاعبي الاتفاق على المخالفة التي ارتكبها حمد الله قبل إحرازه الهدف الثالث.

وقرر الـVAR إسعاد النصر باحتساب الهدف الثالث وإهداء العالمي ثلاث نقاط من العيار الثقيل لتستمر المنافسة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشتعلة بين الهلال والنصر.

أما نادي الهلال، والذي لم يكن في أفضل حالاته أمام الوحدة، فسقط في فخ التعادل الإيجابي، وترقب الهلاليون قرار الحكم دامير سكومينا بعد ذهابه للـVAR لمعرفة مدى صحة هدف اللاعب جابر عسيري، حيث كان الهلاليون يتمنون أن يرد الـVAR بإلغاء الهدف حتى يظل الأزرق متقدمًا.

وأقر الحكم سكومينا بالاعتراف بصحة هدف الوحدة، ليسقط الهلال في فخ التعادل على أرضية ملعب جامعة الملك سعود ويخسر نقطتين غاية في الأهمية للانفراد بصدارة الدوري.

ويحتل الهلال صدارة الدوري حاليًّا برصيد 56 نقطة، أما نادي النصر فيحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة.